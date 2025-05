Éliminé dès les huitièmes de finale de la CAN 2024 par la Côte d’Ivoire aux tirs au but, le Sénégal a quitté la compétition bien plus tôt que prévu. Ce revers sportif a eu un impact direct sur les finances de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui comptait sur une avancée plus longue dans le tournoi pour garantir une partie de ses revenus annuels.

La non-participation aux quarts de finale et aux autres phases décisives a privé la FSF de plusieurs sources de recettes. Il s’agit des primes de performance de la CAF, des revenus publicitaires, du sponsoring et des droits télé. Au total, ce sont 2,8 milliards de FCFA qui n’ont pas été encaissés à cause de cette élimination prématurée. Cette perte a fortement contribué au déficit global de 2,4 milliards de FCFA enregistré par la FSF en 2024, dans un contexte déjà marqué par la baisse des subventions de la FIFA, de la CAF et de l’État.

Ce court passage à la CAN 2024 n’a pas seulement laissé un goût amer sur le plan sportif. Il a également plongé la fédération dans une situation financière très tendue.

wiwsport.com