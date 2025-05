Aliou Badji quitte déjà le Red Star. Arrivé en 2024, l’attaquant sénégalais n’a pas été retenu par le club francilien à l’issue de son contrat. Il est désormais libre et en quête d’un nouveau défi.

Arrivé au Red Star durant l’été 2024 après la relégation des Girondins de Bordeaux en National 2, Aliou Badji va déjà faire ses valises. L’attaquant sénégalais de 27 ans ne sera pas conservé par le club francilien à l’issue de son contrat, qui prend fin le 30 juin prochain.

Cette saison en Ligue 2, l’ancien joueur d’Amiens et de Bordeaux a disputé 30 matchs de championnat, inscrivant 7 buts et délivrant 3 passes décisives pour un total de 1717 minutes de jeu. Malgré ces statistiques, il n’a été titularisé que dans la moitié des rencontres, un facteur qui aurait pesé dans la décision du staff de ne pas le prolonger. Toutefois, Aliou Badji ne devrait pas avoir de mal à rebondir. Passé par plusieurs championnats européens, de la Suède à l’Autriche, en passant par la Turquie et l’Égypte, il dispose d’une solide expérience internationale.

wiwsport.com