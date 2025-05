Quelques heures après la publication de la liste des Three Lions de l’Angleterre, la FSF a fait part de la date du rendez-vous de Pape Thiaw avec la presse. Le sélectionneur national dévoilera sa liste pour les deux matchs amicaux de juin, le mardi 27 mai à 11H00 Gmt.

Pour le rassemblement de juin, le Sénégal fera face à l’Irlande et à l’Angleterre pour deux matchs amicaux. Après la liste des Boys in Green, parue il y a quelques jours et celle de Thomas Tuchel publiée ce vendredi dans la matinée, la liste des Lions est attendue pour le mardi prochain, à 11H00 Gmt.

En effet, la Fédération Sénégalaise de football a fait part de la date où le Sélectionneur national, Pape Thiaw rendre public le groupe qu’il aura choisi pour ces deux matchs amicaux face aux Britanniques : l’Irlande (6 juin) et l’Angleterre (10 juin).

wiwsport.com