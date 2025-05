En vue des rencontres amicales contre le Sénégal, le 10 juin prochain au City Ground de Nottingham, et face à Andorre, Thomas Tuchel a dévoilé ce vendredi 23 mai une liste marquée par plusieurs retours, dont celui d’Ivan Toney.

Le 10 juin prochain, l’Angleterre accueillera le Sénégal à Nottingham dans le cadre d’un match amical très attendu. Cette confrontation, inédite entre les deux nations, s’inscrit dans la préparation des prochaines échéances internationales, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Thomas Tuchel, à la tête des Three Lions, a dévoilé sa liste. Parmi les principales nouveautés, Ivan Toney signe son retour en sélection. L’attaquant d’Al-Ahli (Arabie Saoudite), auteur d’une saison prolifique avec 29 buts en 43 rencontres et vainqueur de la Ligue des champions asiatique, n’avait plus été convoqué depuis son départ de Brentford.

Autre surprise, Trevoh Chalobah honore sa première convocation avec l’équipe première. Le défenseur central de Chelsea et coéquipier de Nicolas Jackson, longtemps freiné par des blessures, a su retrouver sa place cette saison en Premier League. En revanche, Phil Foden, toujours en convalescence après une blessure aux ligaments de la cheville, est absent. Le meneur de jeu de Manchester City a indiqué qu’un repos prolongé serait préférable avant un éventuel retour en sélection. Harry Maguire, Marc Guéhi et Dominic Solanke ne figurent pas non plus dans le groupe. Tuchel pourra toutefois compter sur le retour de Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka, Noni Madueke et Ollie Watkins, tous absents lors de sa première sélection en mars en raison de pépins physiques.

