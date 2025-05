Journaliste et proche collaborateur d’Eric Favre, Mohamed El Amine Diop a révélé le secret du « deal » orchestré par Zarco pour ne pas combattre avec Kabiru Adériran le 17 mai dernier à Abidjan.

Pour lui, le décision de Zarco de ne pas combattre dans l’octogone était préméditée. Mohamed El Amine est catégorique, le lutteur de Grand Yoff avait dès la veille décider de ne pas honorer son contrat avec Éric Favre Nation. Sur Lutte TV, l’ancien journaliste à Wiwsport a ainsi révélé le plan ingénieux fomenté par Zarco qui faisait face à une pression de la part d’acteurs de la lutte avec frappe pour ne pas disputer ce combat MMA.

« Zarco s’est confié à Lamine Séne (combattant MMA) la veille. Il lui a dit qu’il n’allait pas combattre et qu’il souhaitait que Lamine Sène garde le secret. Malheureusement pour lui, il s’est confié à la mauvaise personne car Lamine Séne entretient d’étroites relations avec Éric Favre. Il en a donc fait part à Beuz (Ibrahima Faye) et Éric Favre. Mais ils n’y ont pas cru car Zarco leur avait assuré qu’il allait combattre (…) Dans les vestiaires juste avant le combat, Zarco a soufflé à Lamine Séne qu’il allait simuler un mal de tête une fois dans la cage et qu’il devait faire appel aux médecins. Ce qui lui ferait perdre le combat par disqualification… » a révélé le journaliste qui pour étayer ses propos souligne que Zarco a voulu être payer intégralement avant son combat.

« Il a appelé Beuz pour lui réclamer le reliquat de son cachet et son billet d’avion. Ce qu’a refusé Beuz qui lui a fait savoir qu’il fallait d’abord que le combat ait lieu. Zarco avait tout manigancé » ajoute-t-il.

