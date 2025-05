Papa Amadou Diallo attire les regards. Auteur d’une saison remarquée avec le FC Metz en Ligue 2, l’ailier de 20 ans formé à Génération Foot est dans le collimateur du Slavia Prague, récent champion de République tchèque et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

D’après les informations de Foot Mercato, le club tchèque a soumis une offre estimée à 5 millions d’euros pour tenter de recruter le jeune international sénégalais. Les négociations sont en cours avec les dirigeants messins, et le transfert pourrait se conclure dans les semaines à venir. Arrivé à Metz en provenance de Génération Foot comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr ou encore Lamine Camara, Papa Amadou Diallo a franchi un cap cette saison sous les ordres de Stéphane Le Mignan. En 28 matchs de Ligue 2, il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives, contribuant fortement à la troisième place du club lorrain, désormais en lice pour une accession en Ligue 1 via les barrages.

Solide, rapide, percutant et doté d’un excellent sens du dribble et de la passe, le vainqueur de la CAN U20 et du CHAN avec le Sénégal s’impose comme l’un des grands espoirs de sa génération. Son profil séduit les recruteurs du Slavia Prague, qui souhaitent renforcer leur secteur offensif pour aborder la campagne européenne 2025-2026. Le club tchèque, qui compte déjà dans ses rangs un autre Sénégalais, El Hadji Malick, élu meilleure révélation du championnat tchèque, voit en l’ancien joueur de Génération Foot un atout supplémentaire.

Sous contrat avec Metz jusqu’en juin 2026, Papa Amadou Diallo pourrait disputer ses derniers matchs sous les couleurs messines à l’occasion des barrages contre le Stade de Reims. Le club lorrain reste toutefois ouvert aux discussions pour un départ, et l’offre de 5 M€ pourrait encore être revue à la hausse.

