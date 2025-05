À six journées du terme, la Ligue 1 sénégalaise entre dans sa zone de vérité. Vainqueur du Jaraaf dans un derby capital, l’US Gorée prend une courte mais précieuse avance en tête du classement. Un succès qui pourrait bien marquer un tournant dans la course au titre, entre une équipe insulaire portée par le vent du renouveau et un géant de la Médina en quête de souffle.

Le championnat de Ligue 1 sénégalaise entre dans sa phase décisive. À six journées de la fin, l’Union Sportive de Gorée a frappé un grand coup en s’imposant, mercredi 21 mai 2025, face au Jaraaf (1-0), dans un derby dakarois aux allures de finale avant l’heure. Un unique but de Mamadou Diatta, à la 18ᵉ minute, sur une frappe déviée par Makha Ben Bâ, a suffi pour faire basculer ce choc au sommet. Comme à l’aller, les Insulaires ont fait preuve de maîtrise et de réalisme pour empocher les trois points face à un Jaraaf en panne d’inspiration.

Avec ce succès, les hommes d’Aly Male s’emparent de la tête du classement avec 44 points et trois longueurs d’avance sur leur adversaire du jour et concurrent direct dans la course pour le titre. Une victoire qui pourrait peser lourd dans la balance, tant elle symbolise la dynamique actuelle de Gorée, trois victoires sur les quatre dernières journées. Privée de titre depuis 2016, l’US Gorée semble revivre sous la houlette d’Aly Male, déjà sur le banc lors du dernier sacre. Revenu l’été dernier après avoir hissé le HLM au sommet de la Ligue 2, le technicien insulaire rêve d’écrire une nouvelle page de l’histoire de son club de cœur. Avec seulement quatre titres de champion dans son histoire, le club de l’île s’offre aujourd’hui une réelle opportunité de décrocher un cinquième trophée historique. Et s’il reste six étapes à franchir avant de lever les bras, la tendance est clairement en leur faveur.

En face, le Jaraaf traverse une zone de turbulences. Éliminés de la Coupe du Sénégal par les modestes Builders (N1), les hommes de Malick Daff ne parviennent plus à retrouver leur rythme en championnat. Seulement deux petits points pris sur les quatre dernières journées. Le club le plus titré du Sénégal (12 titres) semble s’essouffler au pire moment. Malgré un effectif riche et des ambitions assumées, le doute s’installe. Ce revers face à Gorée, au-delà du symbole, pourrait peser lourd dans la course au titre, même si rien n’est encore perdu.

Avec encore six journées à disputer, la course reste ouverte. Mais le vent semble avoir tourné en faveur des Insulaires. Le Gorée d’Aly Male trace sa route avec sérénité, pendant que le Jaraaf tente de ne pas sombrer.

wiwsport.com