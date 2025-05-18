Un but qui a fait exploser tout le Goodison Park, parce que c’est sans doute l’un des tous derniers, si ce n’est le dernier, d’Everton dans ce stade.

Iliman Ndiaye, qui n’avait plus marqué depuis cinq matchs, a ouvert le score pour les Toffees dès la 5e minute de jeu du match les opposant à Southampton, ce dimanche, dans le cadre de la 37e journée de Premier League. L’attaquant sénégalais a récupéré un ballon aux abords de la surface des Saints avant de prendre d’un plat du pied du gauche le portier adverse.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Iliman Ndiaye enflamme Goodison Park pour la der' d'Everton dans ce stade mythique 🇸🇳 pic.twitter.com/oX44QRB86N — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 18, 2025

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