En match comptant pour la 36e journée du Championnat turc, Galatasaray a fait le job face à Kayserispor (3-0), ce dimanche, pour valider le 25e titre de champion de Turquie de son histoire. C’est le deuxième trophée de la saison pour Ismail Jakobs et ses partenaires, vainqueurs de la Coupe il y a quelques jours.

C’est un final qui laissait très peu de doutes depuis plusieurs semaines. Avec seulement une défaite depuis le début de saison, Galatasaray a survolé la Süper Lig turque mais aura dû attendre l’antépénultième journée pour valider le 25e titre de champion de Turquie de son histoire. En l’emportant facilement face à Kayserispor (3-0), les Sang et Or ont fait le job grâce à des buts de Victor Osimhen (26e), Baris Alper Yilmaz (26e) et de leur emblématique gardien uruguayen Fernando Muslera (89e, s.p).

Dans le même temps, Fenerbahçe l’a également emporté 2-1 contre Eyüpspor. Mais à deux journées de la fin, les Canaries Jaunes comptent huit points de retard et ne peuvent donc plus rejoindre Galatasaray au classement. C’est donc une belle saison pour les partenaires du latéral gauche international sénégalais Ismail Jakobs puisqu’ils réalisent le doublé national avec la Coupe de Turquie remporté contre Trabzonspor. Il faut aussi noter que Gala est directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

İyiler sonunda mutlaka kazanır. 🦁 Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀𝐑𝐀𝐘! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#5YıldızlıŞampiyon pic.twitter.com/h2XiqOUbGC — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2025

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