La FEI Jumping World Challenge a démarré fort ce vendredi 16 mai 2025 avec la première journée de qualifications pour la finale. Dans la catégorie B, huit cavaliers se sont élancés sur le parcours technique du jour, mais seuls cinq sont parvenus à se classer à l’issue des deux manches.

Lou Jacobe, en selle sur Décibelle Tardonne (HJA), a réalisé un sans-faute impeccable avec un total de 58,94 secondes au chrono cumulé, s’adjugeant ainsi la première place de cette épreuve. Elle devance de peu Babacar Diakhaté et Akaba de l’Oir (Equilux Stables), également auteurs d’un double sans-faute, mais avec un temps légèrement supérieur (60,81 secondes).

Le podium est complété par Arnaud Rosière sur Gaby Van de Rock (PCH), qui termine avec 4 points de pénalité au second tour, pour un total de 55,15 secondes. Suit Adama Mbaye (Fidis L’Aisy – RCD) à la quatrième place, avec un score de 4 points et un temps cumulé de 57,68 secondes.

Mohamed Kazoum, cavalier du HJA, complète le top 5 aux rênes de Milady des Harches. Il écope de 4 points également et boucle son parcours en 57,49 secondes.

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