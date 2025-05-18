La compétition bat son plein au Racing Club de Dakar où se tient la première journée qualificative de la FEI Jumping World Challenge. En catégorie C, les jeunes cavaliers se sont affrontés sur deux manches particulièrement disputées, avec en ligne de mire une qualification pour la prestigieuse finale.

Au terme des deux parcours, c’est Anaïs Grange, en selle sur Fanie de l’Herse (EHM), qui s’est imposée avec brio. Auteur d’un double sans-faute parfaitement maîtrisé, elle signe le meilleur temps cumulé de 52,07 secondes.

Elle est suivie de près par Madibou Diallo (Comme d’Habitude – EHM), également sans faute mais avec un temps total de 54,65 secondes, qui lui vaut la deuxième place. Mohamed Junior Ndiaye, sur Danakill (EHM), complète le podium après une prestation solide (0 point, 56,64 s).

La quatrième place revient à Babacar Omar Dieng (Élite Longane – PCH) avec un score parfait et un temps cumulé de 57,45 secondes, tandis que Sacha Marrucci, sur Ethos de la Lohère (PCH), termine cinquième avec 4 points pénalité et 59,74 secondes au total.

Code Cabrita (Perfect – PCH) et Mohamed Khouma (Hansen – HJA) ferment le top 7 malgré chacun 4 points de pénalité. Ils réalisent respectivement des chronos de 61,38 s et 59,41 s.

Les regards sont désormais tournés vers la deuxième journée qualificative ce dimanche où tout peut encore basculer dans la course vers la grande finale internationale.

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