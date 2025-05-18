Comme à son habitude, Franc s’est montré très sûr de lui lors de son face à face de ce samedi avec son adversaire Eumeu Sène.

“Il n’est pas de Ziguinchor. Il fait semblant d’être de la région et ça s’est vu lorsqu’il venu car il n’a pas reçu un accueil chaleureux comme ce fut mon cas (…) Mon mentor l’a battu deux fois et avec une facilité déconcertante. Qu’il le veuille ou non je vais le renverser en 30 secondes” a commencé par dire Franc devant le public Ziguinchorois.

L’invincible lutteur des parcelles assainies de rappeler à son adversaire qu’il est le bourreau des lutteurs Pikinois.

“Lors de mon dernier combat (contre Ama Baldé), tu étais le conseiller et le plus grand soutien de mon adversaire. J’ai même entendu que tu lui a donné des gris gris. Le jour J je veux que tu fasse la même chose pour toi et je promets de te battre en 30 secondes” assure le “Ndiago Or” au palmarès reluisant de 14 victoires en autant de combats.

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