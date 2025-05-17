Aldiouma Diallo dit “Zarco” a perdu son combat MMA par forfait ce samedi contre le nigerian Kabiru Adédiran.

C’est un véritable coup de théâtre auquel on a eu droit ce samedi à l’hôtel Onomo d’Abidjan. Alors que tous les amateurs attendaient avec impatience le combat choc entre Zarco et Kabiru Adériran, le combattant sénégalais a fait faux bond à son adversaire.

Zarco n’est tout simplement pas venu se présenter dans l’octogone. Ce qui a obligé l’arbitre a déclaré son adversaire vainqueur de ce combat par forfait.

Surpris par ce qui vient de se passer, Kabiru Adériran déclaré qu’il “voulait le soumettre mais il ne voulait pas combattre malheureusement. Il n’a que sa bouche pour parler”.

Pour rappel, Zarco est également sous contrat avec Albourakh Évents pour affronter Sa Thiès le 22 juin en lutte avec frappe. Le lutteur de l’écurie Grand Yoff avait d’ailleurs reçu un gros coup de pression pour ne pas combattre à Abidjan.

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