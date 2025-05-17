Le DUC devra attendre pour retrouver le chemin de la victoire en championnat. Les Universitaires ont été tenus en échec par le Cneps Excellence sur la pelouse du Stade de Ngor.

Pour le compte de la 24e journée, le Dakar Université Club recevait le Cneps au Stade Municipal de Ngor. Après 5 journées sans succès, les Jaune et Noir avaient pour objectif de venir à bout du Cneps Excellence. Mais avec 4 titulaires absents pour ce rendez-vous, la tâche n’a pas été facile pour le coach Arfang Mané et ses hommes.

À la 25e minute, les visiteurs surprennent les Jaune et Noir sur un corner mal négocié par la défense du DUC. Comme lors des dernières journées, les Universitaires devront courir derrière le score pour égaliser. Malgré une légère domination, les Thiessois vont tenir bon jusqu’à une dizaine de minutes avant la pause. À la 36e minute, DUC égalise sur une belle occasion de Hamady Ndiaye qui trompe le gardien du Cneps. Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires à la pause avec ce score.

La seconde période va se jouer entre les deux équipes qui vont tenter à tour de rôle de pendre l’avantage, mais sans succès. Le score va rester le même alors que DUC va récupérer un point quand bien même précieux. DUC est désormais 12e provisoirement après ce nul (1-1) contre le Cneps Excellence.

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