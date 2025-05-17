Tragédie dans le football sénégalais. Le défenseur et capitaine de l’US Ouakam, Fadiouf Ndiaye, est décédé après avoir été victime d’un malaise cardiaque en plein match, face à l’Oslo FA, ce samedi en Ligue 1.

Le monde du football sénégalais est en deuil. Taulier et capitaine de l’Union Sportive de Ouakam, troisième de Ligue 1, Fadiouf Ndiaye n’est plus. Alors qu’il était du déplacement de l’USO pour aller affronter l’Oslo FA, ce samedi 17 mai, dans le cadre de la 24e journée, le défenseur central serait décédé dès suite d’un malaise cardiaque survenu pendant ce match remporté 2-0 par les Requins, nous renseigne-t-on.

Le numéro 20 de l’USO a été victime d’un violent choc peu avant la fin de la première période. Les secouristes présents dans l’enceinte du Stade Parcelles-Assainies ont tenté d’évacuer rapidement Fadiouf Ndiaye vers l’hôpital. Mais le joueur a malheureusement perdu son combat en cours de route. Son décès n’a été officiellement constaté par ses coéquipiers et par les personnes qu’après la fin de la rencontre.

wiwsport.com