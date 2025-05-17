L’AS Pikine et l’US Ouakam se sont imposées ce samedi en Ligue 1 pour le compte de la 24e journée.

Invaincu depuis plus de cinq journées, l’AS Pikine a enregistré une nouvelle victoire ce samedi contre Teungueth FC au stade Ngalandou Diouf. Une victoire 0-1 obtenue sur le champion en titre grâce à une réalisation de Mangoné Ndiaye.

Sur la pelouse de Oslo FA, l’US Ouakam a également fait un très bon résultat. L’équipe Ouakamoise s’est imposée nettement 0-2 sur des buts de Bonaventure Fonseca et Souleymane Coly. Grâce à ce dixième succès, l’USO est toujours dans le top 5 du championnat.

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