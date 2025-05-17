Quelle fin de saison pour Crystal Palace ! Douzièmes de Premier League, les Eagles se sont imposés face à Manchester City, ce samedi, en finale de la FA Cup (1-0) à Wembley. C’est Eberechi Eze qui, grâce à un but en début de match, a offert cette première Coupe d’Angleterre au club. Les partenaires d’Ismaïla Sarr, qui a joué un grand rôle dans ce titre, se qualifient pour la Ligue Europa.

L’histoire est en marche pour Crystal Palace. Pour la première fois de leur histoire, les Eagles ont décroché leur premier trophée majeur en remportant la Coupe d’Angleterre contre Manchester City ce samedi 17 mai (1-0). Wembley, encore totalement acquis à la cause du club londonien, a été le théâtre d’une première période animée, puis d’une fin de match étouffante de la part des Mancuniens. Mais la contre-attaque éclaire conclue par Eberechi Eze a justifié l’excellent parcours en FA Cup de Crystal Palace dont les joueurs sont restés solidaires jusqu’au bout pour frustrer des Sky Blues dominants mais écœurés par un excellent Dean Henderson.

Ismaila Sarr, quatrième Sénégalais à gagner la FA Cup

Vainqueur notamment de Millwall, Fulham ou encore Aston Villa avec beaucoup plus de clarté, lors des tours précédents, Crystal Palace a, logiquement, été très pragmatique dans cette finale face à une équipe de Manchester City qui avait l’occasion de sauver, tant bien que mal, les meubles dans une saison cataclysmique. Il aura suffi d’un seul but pour faire tomber la bande à Pep Guardiola. Sur un centre puissant venu de la droite, Eberechi Eze a surgi et placé une reprise du droit en première intention, imparable pour Stefan Ortega (1-0, 16e). Une réalisation qui couronne une contre-attaque parfaitement menée par les joueurs d’Oliver Glasner.

Derrière, Manchester City a poussé mais n’a jamais réussi à transpercer le mur Dean Henderson, même pas sur penalty, puisque le portier anglais s’est imposé devant Omar Marmoush (35e). C’est Palace qui est parvenu à trouver les filets adverses une seconde fois sur un pointu du droit de Muñoz, finalement annulé pour un hors-jeu d’Ismaïla Sarr (58e). Mais voilà donc un trophée pour Ismaïla Sarr qui devient ainsi le quatrième footballeur sénégalais à avoir gagné cette FA Cup, après Pape Bouba Diop, Nampalys Mendy. et Sadio Mané. Avec 11 buts et 7 passes décisives, « Izo » aura aussi été dans la belle saison des Eagles, qualifiés pour la Ligue Europa 2025-2026.

CRYSTAL PALACE STRIKE FIRST IN THE FINAL 😲 Who else but @EbereEze10!? 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/CQGR9cUFPl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025

wiwsport.com