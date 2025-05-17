En s’imposant à domicile face à Simba (2-0), la RS Berkane a fait un grand pas vers le titre de la Coupe CAF. Le club marocain a notamment pu compter sur un grand Mamadou Lamine Camara.

La Renaissance Sportive de Berkane se fait respecter chez elle. Face au Simba Sporting Club, le club marocain a affiché une nette supériorité. En s’imposant 2-0 dans cette finale aller de la Coupe CAF, il peut même avoir quelques regrets de n’avoir pas quasiment fini le travail et s’assurer un match retour le mercredi 25 mai encore plus tranquille. Les coéquipiers de Mamadou Lamine Camara auraient dû l’emporter plus largement avec davantage de réalisme.

Mais le milieu de terrain sénégalais de 22 ans aura été très essentiel dans cette victoire acquise dès le premier quart d’heure. L’ancien joueur de l’Académie Foot Darou Salam a ouvert le score dès la 8e minute de jeu. Puis Oussama Lamlioui a doublé la mise (14e). Mamadou Camara aurait pu bénéficier d’une passe décisive sur un troisième but de Youssef Mehri en seconde période, mais la réalisation du numéro 17 de Berkane a été refusée pour une position de hors-jeu.

À mi-chemin du titre ! La RS Berkane prend l'avantage au match aller de la finale #TotalEnergiesCAFCC ! 🇲🇦⚽ pic.twitter.com/qnSDET9YkT — TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) May 17, 2025

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