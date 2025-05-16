Tottenham, qui peut remporter la Ligue Europa mercredi, a perdu, ce vendredi 16 mai, à Birmingham, contre Aston Villa (2-0). Sans surprise, les Spurs préparent donc mal leur finale contre Manchester United.

Nouvelle défaite en Championnat pour Tottenham, la 21e cette saison. Remaniés et visiblement peu concernés, les hommes d’Ange Postecoglou ont perdu ce vendredi 16 mai contre Aston Villa (2-0), dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Premier League. Premiers relégables du Championnat, les Spurs sont proche de terminer la saison cataclysmique.

Face à une équipe d’Aston Villa en course pour une qualification en Ligue des Champions, les partenaires de Pape Matar Sarr ont existé une mi-temps. Le temps que les Villans retrouvent de l’efficacité grâce à Ezri Konsa (1-0, 59e) et Boubakar Kamara (2-0, 73e). Cette victoire permet au club de Birmingham de se hisser provisoirement à la quatrième place du classement.

Du côté de Tottenham, on peut désormais se concentrer pleinement sur cette finale de Ligue Europa qui se jouera mercredi à Bilbao contre une autre équipe de de Premier League à l’agonie, Manchester United. La C3 offre à son lauréat un billet pour la prochaine Ligue des Champions, une formidable opportunité que les Spurs ne veulent absolument pas laisser passer.

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