Suspendu depuis février par la FIFA en raison d’une crise de gouvernance interne, le Congo a finalement été réadmis dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L’instance mondiale a annoncé la levée de la suspension ce 14 mai, après que la Fédération congolaise de football (FECOFOOT) a repris le plein contrôle de ses installations, conformément aux exigences de la FIFA.

La fin de cette sanction intervient après que le comité exécutif dirigé par Jean-Guy Blaise Mayolas a récupéré le siège de la fédération, le centre technique d’Ignié ainsi que toutes les infrastructures fédérales, précédemment au cœur d’un conflit marqué par une tentative d’ingérence du ministère congolais des Sports. Ce dernier avait tenté de mettre en place un comité ad hoc pour gérer les affaires de la FECOFOOT, une démarche jugée contraire aux statuts de la FIFA.

Le Congo retrouve ainsi sa place dans le groupe F des éliminatoires de la zone Afrique, aux côtés du Maroc (leader avec 15 points), de la Zambie, de la Tanzanie et du Niger. Mais sportivement, le mal est déjà fait. Derniers du groupe avec aucune victoire au compteur, les Diables Rouges ont perdu deux rencontres sur tapis vert en mars, ce qui hypothèque définitivement leurs chances de qualification pour le Mondial 2026.

En attendant la reprise des éliminatoires prévue en septembre, la sélection congolaise pourra disputer des matchs amicaux en juin. Par ailleurs, sa sélection U20 est invitée pour la première fois au Tournoi Maurice Revello (ancien tournoi de Toulon), qui se tiendra du 3 au 15 juin. Les jeunes Diablotins y affronteront le Japon, le Danemark et le Mexique en phase de groupes.

wiwsport.com