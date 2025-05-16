Les Jeux Olympiques 2028 ont déjà une touche d’historique. Les taxis volants, qui n’ont finalement pas été fonctionnels l’été dernier à Paris, faute à une absence de certification des moteurs, seront bien présents aux JO de Los Angeles en 2028. La start-up américaine Archer Aviation a été choisie par le comité d’organisation pour mettre en place ce service aérien.

En effet, un réseau de taxis volants sera mis en place pour transporter le public pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. « Nous voulons transformer la façon dont les gens se déplacent à Los Angeles et laisser un héritage qui façonne l’avenir du transport en Amérique », s’est réjoui Adam Goldstein, PDG et fondateur d’Archer Aviation, dans un communiqué publié jeudi. Il n’y a pas de meilleur moment pour le faire que pendant les JO de Los Angeles », rapporte L’Equipe.

Ainsi, l’entreprise proposera son modèle Midnight eVTOL, qui devrait être utilisé pour acheminer les VIP et les fans vers les différents sites de compétition. Plus de 15 millions de visiteurs sont attendus, et chaque taxi pourra contenir jusqu’à quatre passagers. « Ce partenariat représente une opportunité incroyable de réaliser quelque chose de sans précédent, en présentant le meilleur de ce que Los Angeles a à offrir sur la scène mondiale », a déclaré Casey Wasserman, le président des JO 2028. En partenariat avec United Airlines, Archer Aviation avait déjà dévoilé, le mois dernier, un projet de taxis aériens dans la ville de New York.

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