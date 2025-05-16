Recordman des titres en Coupe du Sénégal avec 16 trophées, l’ASC Jaraaf de Dakar traverse une saison 2024-2025 pleine de contrastes. Le club de la Médina a vu ses rêves de doublé national s’effondrer après une nouvelle élimination précoce en Coupe du Sénégal cette semaine contre Builders FC, jeudi dernier. Une élimination du Jaraaf en Coupe du Sénégal ne passe pas !

Cette contre-performance face à une équipe de National 1 en demi-finale (2-2, 3-5 aux tirs au but), a ravivé les frustrations des supporters et mis en lumière les limites d’une équipe pourtant ambitieuse avec notamment une place de co-leader du championnat. Mais pour l’heure, rien n’est plus certain dans le cœur des supporters qui doutent même des chances de leur formation de finir champion du Sénégal.

Le Jaraaf s’incline aux tirs aux buts en demi-finale de Coupe du Sénégal ( 2-2 puis 3-5). JARAAF 2️⃣-2️⃣ Builders FC | t.a.b 3-5 ⚽️ Falilou Fall (20′ sp)

⚽️ Ameth Niang (99′)#AscJaraaf pic.twitter.com/Idpxxe5la1 — ASC Jaraaf (@ASCJaraafSn) May 15, 2025

Une élimination qui fait mal en Coupe du Sénégal

Malgré son statut de favori et son riche palmarès, le Jaraaf a une nouvelle fois trébuché en Coupe du Sénégal. L’élimination en demi-finale face à Builders FC, une équipe de division inférieure, marque un coup d’arrêt brutal. Cette défaite fait écho à celle de la saison précédente, où Férus de Foot, autre outsider, avait également sorti le Jaraaf au même stade de la compétition.

Pour les supporters, ces revers répétés face à des “petits poucets’’ révèlent des carences criantes, notamment dans la gestion des matchs à élimination directe. Les critiques pointent du doigt un manque de concentration, des lacunes tactiques et une incapacité à maintenir la même intensité qu’en championnat. Sur les réseaux sociaux, l’amertume est palpable : « Le Jaraaf doit se regarder dans le miroir. Perdre deux fois de suite contre des équipes de divisions inférieures, c’est inacceptable pour un club de notre stature », s’insurge un supporter.

Cette saison, le Jaraaf a bénéficié d’investissements conséquents pour renforcer son effectif et viser au moins un doublé championnat-Coupe, une ambition affichée par le club. Avec un budget parmi les plus élevés de la Ligue 1 et une base de supporters fidèle, les attentes étaient immenses. Pourtant, les échecs en Coupe du Sénégal et une campagne malheureuse en Coupe CAF (élimination en phase de groupe) jettent une ombre sur le bilan actuel.

Le titre de champion, dernier rempart pour sauver la saison

Désormais, l’objectif est clair : remporter le championnat pour éviter une saison sans trophée. La confrontation face à l’US Gorée ce dimanche (17H00), co-leader, sera un tournant. Une victoire permettrait non seulement de prendre la tête du classement, mais aussi de redonner confiance à une équipe ébranlée par son élimination en Coupe. Malick Daf, sous pression, devra trouver les mots et les ajustements tactiques pour remobiliser ses joueurs.

Le choc face à l’US Gorée, prévu ce week-end, sera plus que décisif pour prendre l’ascendant dans la course au championnat. Cependant, la pression est désormais à son comble. Après l’échec en Coupe du Sénégal, seul le titre de champion peut répondre aux attentes des supporters et justifier les investissements massifs du club.

Un effectif expérimenté, une dynamique positive en championnat et le soutien indéfectible de ses supporters, le Jaraaf dispose des atouts pour réussir. Cependant, les récentes désillusions rappellent que rien n’est acquis. Pour les Vert et Blanc, il est temps de transformer la déception en motivation et de prouver qu’ils restent un géant du football sénégalais.

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