Le Jaraaf de Dakar ne jouera pas la finale de la Coupe du Sénégal après sa défaite ce jeudi en demi-finale contre la modeste équipe de Builders FC qui elle, disputera la finale pour la première fois de son histoire.

Équipe la plus titrée en Coupe du Sénégal avec 16 titres, le Jaraaf rate encore une fois le rendez-vous de la finale de ladite compétition. L’équipe de Malick Daf qui a été éliminé la saison dernière en demi-finale par Férus de Foot a encore été éliminé à ce stade de la compétition par Builders FC (3-5 après TAB).

Dès le début du match, le club de la médina va pourtant mettre le pied sur le ballon pour tenter de faire la différence très tôt. Le plan de jeu de Malick Daf va ainsi fonctionner à la vingtième minute de jeu quand Ababacar Sarr est fauché dans la surface après une action d’école rondement menée par les vert et blanc. Fallou Fall va exécuter la sentence et ouvrir le score sur penalty (1-0).

Pas inquiété, le Jaraaf va rentrer au vestiaire avec cet avantage d’un but. À la reprise, Builders FC continue de jouer son jeu et va être récompensé à dix minutes de la fin. Sur un long ballon qui traverse tout le terrain, Moussa va reprendre le cuir de volée pour égaliser (1-1, 80e).

Les deux équipes se rendent alors en prolongations où le Jaraaf prend encore l’avantage grâce à Mouhamed Niang (2-1, 95e). Mais la joie n’est que de courte durée pour les hommes de Malick Daf qui se font une nouvelle fois rattraper après un penalty concédé (2-2, 100e). Finalement le club de la médina va s’incliner lors de la séance fatidique des tirs au but (3-5) devant l’équipe héroïque de Builders FC.

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