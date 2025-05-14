Double détentrice du titre, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a découvert, ce mercredi 14 mai, ses quatre adversaires pour la phase de groupes du Tournoi UFOA/A Féminin, prévu en Mauritanie du 18 au 31 mai prochains.

Les Lionnes sont fixées. Le tirage des poules pour le Tournoi féminin de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), programmée du 18 au 31 mai à Nouakchott, en Mauritanie, a eu lieu ce mercredi 14 mai, à Banjul, en Gambie. Les Sénégalaises héritent d’un groupe abordable.

21 joueuses pour la compétition

Doubles tenantes du titre, les joueuses de Mame Moussa Cissé joueront dans le groupe B en compagnie de la Guinée, de la Sierra Leone et de la Gambie. Le groupe A est composé de la Mauritanie, du Mali, principal adversaire du Sénégal pour le titre, de la Guinée-Bissau et du Liberia.

Le sélectionneur national a fait appel à 21 joueuses pour disputer cette compétition. On note l’absence des expatriées comme Mbayang Sow, Ndeye Awa Diakhate, Mama Diop, Nguenar Ndiaye ou encore Korka Fall. Ce Tournoi consistera à bien se préparer pour la CAN, prévue du 5 au 26 juillet au Maroc.

La liste des Lionnes pour le Tournoi UFOA/A

Gardiennes : Adji Ndiaye (AS Bambey), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sène (Jappo Olympique de Guédiawaye)

Défenseuses : Anta Dembélé (Aigles de la Médina), Marie Diokh (Aigles de la Médina), Mariama Faty (Kumaré FC), Meta Camara (Trabzonspor / Turquie), Wolimata Ndiaye (Thonon Evian / France), Aissatou Fall (Kaolack FC), Maty Cissokho (Aigles de la Médina), Mareme Babou (Strasbourg / France)

Milieux de terrain : Safietou Sagna (US Saint-Malo / France), Fatoumata Dramé (Aigles de la Médina), Bineta Korkel Seck (Aigles de la Médina), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina), Sokhna Tall Pène (AS Bambey),

Attaquantes : Haby Baldé (Poitiers / France), Marie Ndiaye (Jappo Olympique de Guédiawaye), Hapsatou Malado Diallo (Galatasaray / Turquie), Pascaline Fofana Bassène (CD Argual / Espagne), Ndeye Awa Casset (Aigles de la Médina)

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