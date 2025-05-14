Auteur d’une belle saison en Challenger Pro League, Pape Demba Diop ne laisse pas les recruteurs indifférents. Le milieu de terrain sénégalais serait dans le viseur de l’Union Saint-Gilloise, actuelle 3ᵉ de Jupiler Pro League. Le club bruxellois aurait même transmis une offre concrète pour s’attacher ses services cet été.

Révélé cette saison sous les couleurs de Zulte Waregem, le champion d’Afrique U20 a brillé avec 6 buts et 6 passes décisives. Grâce à ses performances, Zulte Waregem a validé sa montée en Jupiler Pro League et retrouvera donc l’élite du football belge dès la saison prochaine. Mais alors que son équipe va retrouver la première division, le milieu sénégalais pourrait prendre un nouveau virage. Selon Africafoot, l’Union SG le verrait comme le remplaçant idéal de Noah Sadiki, annoncé partant. Une belle opportunité pour le joueur de 21 ans, qui connaît déjà le championnat belge.

Son profil ne séduit pas que la Belgique. Des clubs turcs (Göztepe), français et italiens ont aussi manifesté leur intérêt. Mais l’Union Saint-Gilloise semble tenir la corde et apparaît comme une destination crédible pour poursuivre sa progression dans un cadre compétitif, avec en prime des objectifs européens.

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