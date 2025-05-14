Villarreal a fait un grand pas de plus vers la qualification en Ligue des Champions en s’imposant à domicile contre Leganés (3-0), ce mercredi, en marge de la 36e journée de LaLiga.

Qualifiés en Ligue des Champions à quatre reprises dans le passé, dont une demi-finale il y a trois ans, lors de la saison 2021-2022, Villarreal est tout proche de retrouver le parfum de la C1 à la rentrée. Les partenaires du milieu de terrain sénégalais Pape Gueye – qui a joué l’intégralité de la rencontre – ont fait un pas très important ce mercredi en s’imposant à domicile contre le premier relégable Leganés (3-0).

Cinquième au classement, le Sous-Marin Jaune revient à hauteur de l’Athletic Bilbao (4e, un match en moins) et compte surtout six points d’avance sur le sixième, le Real Betis, qui se déplace, jeudi, sur le terrain du Rayo Vallecano (8e). Sur ce match face à Leganés, Villarreal n’a pas fait dans les détails en marquant trois fois en première période. Ayoze Pérez (23e, 31e) et Nicolas Pépé (45e) sont les buteurs.

¡VICTORIAAAAAA GROGUETA 💛! El Submarino golea al Leganés en plenas fiestas de Sant Pasqual. Un doblete de Ayoze y un tanto de Nicolas Pepe ponen la Champions a tiro.#VillarrealLeganés pic.twitter.com/WUzSZG2aH7 — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 14, 2025

wiwsport.com