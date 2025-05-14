Le 10e Tournoi international de judo des Parcelles Assainies a tenu toutes ses promesses ce week-end à Dakar. L’événement, désormais bien ancré dans le calendrier sportif sénégalais, a réuni plusieurs catégories d’athlètes, des poussins aux seniors, avec un objectif clair pour les années à venir : franchir la barre des 500 combattants d’ici 2026, en misant notamment sur la jeunesse en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar.

Organisé dans le cadre verdoyant du jardin public des Parcelles Assainies, le tournoi a rassemblé pas moins de 167 judokas adultes et 78 jeunes pratiquants en mini-judo. La compétition s’est déroulée dans une ambiance conviviale mais engagée, marquée par la présence de délégations étrangères venues de Mauritanie, du Congo-Brazzaville et de Gambie, venues se mesurer aux clubs locaux dans la catégorie juniors-seniors.

Sur le plan sportif, l’ASFA s’est distinguée en s’adjugeant la première place au classement général chez les seniors, grâce à un impressionnant total de médailles. Chez les plus jeunes, le club AMAJELO, dirigé par Me Kalidou Gatta Bâ, a confirmé sa réputation en survolant la catégorie poussins, s’imposant comme la référence de cette édition.

À noter également un moment d’émotion avec la distinction honorifique décernée à Monica Sagna, figure emblématique du judo sénégalais et licenciée à AMAJELO. Malheureusement, l’athlète n’a pas pu assister à la cérémonie protocolaire pour des raisons familiales.

Le tournoi des Parcelles Assainies continue ainsi de jouer un rôle moteur dans la promotion du judo au Sénégal, en misant sur la formation, l’inclusion régionale et l’ouverture internationale.

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