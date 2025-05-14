L’un des meilleurs joueurs sénégalais du moment, Lamine Camara s’invite dans le top 15 des meilleures plus-values du marché selon le CIES.

Le Centre International d’Étude du Sport (CIES) a publié la 504e édition de son Weekly Post, révélant les 100 joueurs ayant changé de club de manière permanente au cours des deux derniers mercatos et dont la valeur actuelle permettrait à leurs clubs de réaliser les plus grosses plus-values. En tête du classement, sans surprise, figure Kylian Mbappé, recruté gratuitement par le Real Madrid à l’été 2024 et désormais estimé à 182,4 millions d’euros. Mais dans ce classement dominé par des stars mondiales, une pépite sénégalaise se distingue. Il s’agit de Lamine Camara. Transféré cette année à l’AS Monaco, le jeune milieu de terrain occupe la 13e place du classement avec une valorisation actuelle de 48,7 millions d’euros et une potentielle plus-value de +30,7 millions d’euros pour le club de la Principauté.

Formé à Génération Foot et révélé au FC Metz, le double champion d’Afrique avec le Sénégal en catégorie U20 et avec la sélection locale, Lamine Camara, 21 ans, confirme ainsi son immense potentiel. Sa progression fulgurante lui vaut une place dans ce classement prestigieux, aux côtés de talents tels que Michael Olise (+47,8 M€), Moïse Kean (+41,7 M€), ou encore Désiré Doué (+41,2 M€).

Le Top 5 des plus grosses plus-values potentielles

1-Kylian Mbappé – Real Madrid : +182,4 M€

– Real Madrid : +182,4 M€ 2-Dean Huijsen – Bournemouth : +68,5 M€

– Bournemouth : +68,5 M€ 3-Savinho – Manchester City : +59,9 M€

– Manchester City : +59,9 M€ 4-Michael Olise – Bayern Munich : +47,8 M€

– Bayern Munich : +47,8 M€ 5-Moïse Kean – Fiorentina : +41,7 M€

– Fiorentina : +41,7 M€ 13-Lamine Camara

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