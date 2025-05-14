Nommé sélectionneur de la Libye en mars dernier, Aliou Cissé, ancien coach des Lions du Sénégal, s’est exprimé dans un entretien accordé à BBC Sport Africa sur son choix de relever ce nouveau défi.

« J’ai choisi d’être ici, en Libye, et de commencer ce projet parce que, dès ma première réunion avec les membres du conseil d’administration de la Fédération libyenne de football, j’ai senti la volonté et à quel point ils croyaient en moi en tant que personne et en tant qu’entraîneur. Ils ont une vision claire et c’est là que nos idées se sont rencontrées », a confié le technicien de 49 ans.

Bien qu’il soit présenté comme l’un des entraîneurs internationaux les mieux payés d’Afrique, Aliou Cissé se défend de toute motivation financière : « Je suis un homme de projet, un bâtisseur de générations. Au Sénégal, j’ai eu un projet fructueux qui a duré dix ans. Ce pays est plein de talent et de potentiel. Mon travail consiste à donner au football libyen la place qu’il mérite. Je suis plein de passion et de confiance et je vais répéter la même chose ici. »

Même s’il reconnaît les qualités techniques de ses nouveaux joueurs, il souligne les aspects à améliorer : « Les joueurs possèdent des compétences techniques indéniables et il y a une abondance de talents bruts. Ce qui manque, en revanche, c’est l’expérience et une meilleure gestion du jeu. Le talent seul ne suffit pas au niveau africain. Nous avons besoin de plus d’engagement, de combativité, de confiance et de discipline pour atteindre nos objectifs« , affirme-t-il.

wiwsport.com