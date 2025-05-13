Georgia Tech a officialisé la signature du jeune pivot sénégalais Mouhamed Sylla, 20 ans, considéré comme l’un des plus prometteurs à son poste. Le joueur de 2,08 m pour 119 kg va ainsi intégrer l’effectif des Yellow Jackets, où son impact est attendu dès ses premiers pas sur le parquet.

Né à Louga, formé à Seed Academy, Sylla s’est rapidement fait remarquer sur la scène internationale. Passé par la NBA Academy Africa, il a notamment évolué dans la Basketball Africa League (BAL) via le programme BAL Elevate, conçu pour offrir aux jeunes talents africains une première expérience professionnelle. Il avait défendu les couleurs du FUS Rabat lors de la saison 2023 de la BAL.

En janvier dernier, le joueur avait annoncé son engagement avec Georgia Tech, malgré l’intérêt d’universités prestigieuses telles que Duke, Kansas, Alabama, Washington et Arizona State. Il a également été classé deuxième meilleur prospect en Arizona par ArizonaPreps.com.

Damon Stoudamire, entraîneur-chef des Yellow Jackets, s’est exprimé avec enthousiasme sur cette recrue. « Nous sommes ravis d’accueillir Mo ! Il aura un impact sur nous. Avec le retour de Baye [Ndongo] et nos autres renforts au poste, nous aurons l’une des meilleures lignes avant du pays. Mo peut défendre sur cinq postes. Il nous apporte immédiatement un rebondeur offensif et un coureur de panier supplémentaires, et c’est un contreur d’élite. Il a encore une belle marge de progression en attaque, mais son efficacité près du cerceau est déjà précieuse. »

Par ailleurs, Sylla a récemment intégré le groupe de l’équipe nationale du Sénégal lors de la fenêtre internationale de juillet dernier, sous les ordres de DeSagana Diop, pour disputer des rencontres amicales contre la Tunisie. Une expérience qui confirme sa montée en puissance et sa maturité de jeu.

Georgia Tech mise donc sur un jeune joueur à fort potentiel, au profil moderne et à la formation atypique, pour renforcer une raquette déjà prometteuse. Le Sénégalais entamera ainsi une nouvelle étape de sa carrière, avec l’ambition de briller dans l’un des championnats universitaires les plus compétitifs au monde.

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