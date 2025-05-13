Incapable de battre la solide équipe de la Juve Stabia, emmenée par le gardien sénégalais Ngagne Demba Thiam (0-0), la Sampdoria Gênes de Mbaye Niang a été reléguée en Serie C pour la première fois de son histoire. Une vraie descente aux enfers d’un club historique du football italien.

Arrivé libre lors du dernier mercato d’hiver pour sauver un club dans la tourmente, Mbaye Niang n’a pas atteint son but. Buteur seulement à trois reprises en 16 matchs, l’attaquant sénégalais n’aura donc pas évité la catastrophe à la Sampdoria Gênes. C’est simple, la Doria jouera en Serie C la saison prochaine. Une première dans l’histoire dans club historique du football italien.

En déplacement à Naples, ce mardi, en match en retard de la 34e journée de Serie B, la dernière de la saison, Niang et ses partenaires ont littéralement été écœurés par le cinquième, la Juve Stabia (0-0) et son gardien Demba Thiam (5 arrets). Alors que ses concurrents directs – Salernitana, Frosinone, Brescia – ont gagné, la Samp termine donc à la 18e place, ce qui l’emmène en Troisième Division.

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