À l’issue de la victoire décisive face à la République Démocratique du Congo, Serigne Saliou Dia, sélectionneur de l’équipe nationale U20 du Sénégal, s’est exprimé en conférence de presse. Il est revenu sur ce succès qui propulse les Lionceaux en quarts de finale de la CAN U20 2025.

« D’abord, il faut rendre grâce à Dieu. Il fallait absolument se qualifier, par tous les moyens, car notre statut ne nous permettait pas de sortir prématurément », a-t-il déclaré. Conscient du contexte difficile et des doutes pesant sur son groupe, le technicien a souligné le travail effectué en interne pour maintenir la cohésion : « Nous avons mobilisé toutes les ressources nécessaires, beaucoup discuté, et fait en sorte de récupérer les joueurs mentalement. »

Une approche qui a porté ses fruits, le Sénégal ayant su contenir son adversaire tout en imposant son jeu. « Le Congo défend en bloc, mais ce n’est pas une équipe très structurée. Elle laisse beaucoup d’intervalles. Il nous fallait donc des joueurs capables de prendre le cœur du jeu pour ensuite aller très vite sur les côtés. C’est ce qui les a poussés à faire des fautes », a-t-il analysé.

Le technicien sénégalais a insisté sur l’importance des détails dans ce type de rencontre : « Ces matchs-là se jouent sur des détails. Il faut de la stratégie, de la précision et une certaine efficacité. On était dans le doute, c’est vrai. Mais c’était important de se rassurer. Maintenant, on va prendre du plaisir, mettre en place notre stratégie et continuer à avancer. »

wiwsport.com