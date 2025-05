Auteur d’un but, Ousseynou Faye a une nouvelle fois brillé à l’occasion du quart de finale contre l’Italie. Un des grands artisans du beau parcours des Lions, le jeune portier confirme son statut derrière l’inoxydable Al-Seyni Ndiaye, tout en démontrant qu’il est plus qu’une simple doublure.

Dans quelques heures, ce samedi après-midi, le Sénégal va jouer un match pour entrer davantage l’histoire. Le choc des outsiders a lieu à la Paradise Arena, à Victoria, dans la capitale des Seychelles (14h00 GMT), et c’est la Biélorussie, également en quête d’une première qualification en finale d’une Coupe du Monde de football de plage, qui attend les hommes d’Oumar Ngalla Sylla. Vu comme ça, le pays aux yeux bleus est à prendre au sérieux. Bref, cette Biélorussie qui a remporté tous ses matchs dans ce Mondial seychellois, figure de gros morceau que les Sénégalais doivent croquer.

Les Biélorusses ? On parle bien de cette équipe qui compte dans ses rangs l’actuel meilleur buteur de la compétition et l’auteur de trois buts en deux matchs contre le Sénégal, Ihar Bryshtel (7 réalisations). Ou encore Mikita Chaikouski, auteur de huit passes décisives dans cette Coupe du Monde. Voilà deux joueurs qui brillent autour d’un collectif bien huilé dirigé par l’Espagnol Nico Alvarado. Alors, comment les Sénégalais vont-ils s’y prendre ? Parce qu’au fond, en cas de victoire – ce qui serait une suite logique, c’est eux qui garderaient tous les espoirs de remporter ce titre mondial pour la toute première fois.

Ousseynou Faye, le facteur X

Oumar Ngalla Sylla, fin stratège, a su cheminer avec un groupe à ses idées. Il a appelé quelques jeunes joueurs, notamment Sidi Fall et Sanou Laye Thiaw. Parmi ces plus jeunes, un certain Ousseynou Faye (20 ans). On l’avait déjà vu dans le groupe lors de la CAN 2022, mais surtout lors de la Coupe du Monde 2024, à Dubaï. Il avait 19 ans. Belle trouvaille de Mamadu Sylla, sélectionneur à l’époque. Malgré l’élimination des Lions dès la phase de groupes, le sociétaire de Ngor Almadies avait plutôt réussi son premier Mondial, marquant même un but lors de la victoire 5-3 contre la Colombie.

Depuis, Ousseynou Faye a gagné en maturité et devient de plus en plus protagoniste. Son sélectionneur, Oumar Ngalla Sylla, n’hésite jamais de le lancer et lui prouver qu’il a totalement confiance en lui. Résultat : il excelle actuellement aux Seychelles. Plus que ça même, le numéro 12 est unique pour son équipe sénégalaise. Il allie efficacité, technique et dégage de l’assurance. Si Ngalla Sylla veut emmener du danger avec des tirs lointains et sortir, parfois, son équipe du gouffre, Ousseynou Faye est toujours le joueur idéal, surtout avec un Al-Seyni Ndiaye parfois sur les rotules dans les fins de rencontres.

Auteur d’excellents arrêts durant les quatre premières rencontres des Lions, Faye ne brille pas seulement avec ses bras. Il est aussi capable de faire mouche avec ses pieds. Une enroulée majestueuse pour remettre le Sénégal devant à 4-3 contre Tahiti, une frappe somptueuse pour égaliser à 3-3 en quarts de finale contre l’Italie : il est bien le facteur X de cette belle campagne d’une équipe sénégalaise dont le gardien est le premier attaquant. Et dans ce schéma, Ousseynou Faye sera encore crucial pour faire tomber la Biélorussie. Quoi qu’il en soit, la relève au poste de gardiens des Lions du Beach Soccer est déjà assurée.

