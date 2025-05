En déplacement en Norvège, Tottenham n’a pas vraiment eu à forcer pour venir à bout d’une décevante équipe de Bodø/Glimt (0-2) pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa, prévue à Bilbao (San Mamés), le 21 mai. Il a fallu attendre la seconde période pour voir un peu d’animation. Dominic Solanke a su se faire preuve de réactivité pour tacler la reprise de la tête de son coéquipier Cristian Romero monté sur corner (0-1, 63e).

Quelques minutes, Pedro Perro a doublé la mise, d’un centre complètement raté mais mal jugé par le portier Nikita Khaikin (0-2, 69e). Les Spurs retrouvent la saveur d’une finale européenne, six ans après leur duel perdu face à Liverpool en Ligue des Champions. Les partenaires de Pape Matar Sarr devront remporter cette finale contre Manchester United, autre équipe en quête de rédemption, pour retrouver la C1 la saison prochaine.

WE'RE GOING TO BILBAO!!! pic.twitter.com/vddt2azNSN

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 8, 2025