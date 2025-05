Le Sénégal a brillé de mille feux lors des 9e Championnats d’Afrique de kung-fu wu shu, organisés au Caire du 1er au 6 mai dernier. Avec une impressionnante moisson de 27 médailles récoltées par ses deux équipes engagées en sanda (combat) et taolu (démonstration technique), la Tanière a légitimement gagné sa place pour les 17e Championnats du monde prévus cet été à Brasilia — même si cette compétition ne figure pas encore dans le programme budgétaire officiel.

Des résultats éclatants pour une délégation réduite

Avec seulement 15 athlètes en lice, le Sénégal s’est illustré sur tous les fronts. En taolu, les compétiteurs ont décroché 8 médailles d’or, 5 d’argent et 7 de bronze. En sanda, ce sont 4 médailles d’argent et 3 de bronze qui sont venues compléter la récolte. Une performance d’autant plus remarquable que la délégation sénégalaise était modeste, complétée uniquement par quelques officiels, un juge en sanda et le Directeur technique national.

Vers une reconnaissance continentale

Le président de la Fédération sénégalaise de kung-fu wu shu (FSKWS), Me El Hadji Ndiogou Guèye, ne cache pas sa satisfaction : « C’est un résultat exceptionnel compte tenu des moyens déployés. On ne peut que féliciter nos athlètes et souligner le travail réalisé en amont. L’Égypte jouait à domicile et avait tout intérêt à dominer la compétition, mais nous avons su tirer notre épingle du jeu. »

Le président Guèye en appelle à un soutien renforcé de l’État, essentiel selon lui pour que le Sénégal consolide sa position en Afrique. Il rappelle notamment les récentes formations en arbitrage suivies en Chine par les entraîneurs sénégalais, rendues possibles grâce à des partenaires internationaux.

Une possible organisation à Dakar en 2026

En reconnaissance de ses efforts, le Sénégal s’est vu confier par la Fédération africaine de kung-fu wu shu l’organisation des prochains championnats juniors, en janvier ou février 2026, dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

« C’est une grande responsabilité. Il nous faut dès à présent une implication plus marquée de l’État pour réussir cet événement continental », insiste Me Guèye.

Les Mondiaux au Brésil en suspens

Prochaine étape logique pour les lions du kung-fu : les Championnats du monde de Brasilia, du 7 au 14 septembre. Toutefois, leur participation reste incertaine, car l’événement ne figure pas dans le budget prévisionnel du ministère des Sports.

« Au vu de nos performances au Caire, nous avons clairement mérité cette opportunité », plaide Me Guèye.

Parmi les espoirs du kung-fu sénégalais, deux juniors ont particulièrement brillé au Caire : Aïssata Diénaba Sow et Khalifa Ababacar Fall, chacun auteur de deux médailles d’or. Tous deux visent désormais une confirmation au Brésil, en ligne de mire des JOJ Dakar 2026, un objectif stratégique pour la Direction technique nationale conduite par Me Mamadou Fall, dit « Doudou ».

wiwsport.com