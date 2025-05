Le tableau des quarts de finale de la CAN U20 2025 se dessine progressivement, avec déjà cinq nations qualifiées, dont le Sénégal et le Nigeria, qui s’affronteront ce lundi. Malgré sa défaite, la RDC valide son ticket pour les quarts parmi les meilleurs troisièmes, à l’inverse de la Tunisie, qui voit son rêve s’envoler.

Dans le groupe C, le Ghana a terminé en tête avec 7 points après sa victoire contre la Centrafrique. Le Sénégal, champion en titre, a pris la deuxième place avec 4 points, grâce à son succès contre la RDC (2-0). Malgré cette défaite, la République Démocratique du Congo a décroché son billet pour les quarts de finale en se classant parmi les meilleurs troisièmes, également avec 4 points. Dans le groupe B, la Tunisie est éliminée. Battue 1-3 par le Maroc lors de la dernière journée, elle termine avec seulement 3 points, insuffisants pour figurer parmi les meilleurs troisièmes. Le Maroc a terminé en tête du groupe avec 7 points, tandis que le Nigeria, invaincu avec une victoire et deux nuls (5 points), a pris la deuxième place.

Le groupe A, composé exceptionnellement de cinq équipes, n’a pas encore livré tous ses verdicts. Trois billets sont à prendre, mais la Tanzanie est d’ores et déjà éliminée après trois défaites en autant de matchs. Les quatre autres équipes se disputeront demain les trois dernières places qualificatives pour les quarts de finale. À ce stade, cinq nations sont déjà qualifiées : le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Maroc et la RDC. Les trois derniers qualifiés seront connus à l’issue de la dernière journée du groupe A, prévue ce vendredi. En attendant, l’un des chocs les plus attendus des quarts de finale opposera le Sénégal au Nigeria, ce lundi à 12h00.

wiwsport.com