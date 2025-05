Alors qu’il pensait faire fructifier ses revenus à travers des investissements dans le transport et l’immobilier, Alfred Gomis s’est retrouvé au cœur d’une escroquerie de grande ampleur. Actuellement joueur de Parme en Serie B italienne et ancien portier de la sélection nationale du Sénégal, le gardien a été victime d’un abus de confiance qui lui a coûté très cher.

L’affaire, révélée par le journal Libération, met en cause un homme d’affaires nommé Mouhamed Salam Diop, arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). Âgé de 42 ans, ce dernier aurait trompé la vigilance du footballeur sur plusieurs opérations financières, pour un préjudice total estimé à 135 millions de francs CFA. Tout commence pourtant sur une note prometteuse. Le champion d’Afrique décide d’investir dans le secteur du transport en achetant deux camions pour un montant total de 60 millions. Il confie leur gestion à Mouhamed Salam Diop, qui, au fil du temps, gagne sa confiance. Séduit par le sérieux apparent de son interlocuteur, le joueur va même plus loin.

Poussé par le souhait d’acquérir un bien immobilier à Saly, Alfred Gomis se voit proposer une maison à 105 millions de francs CFA. Une vidéo du supposé bien lui est envoyée, et rassuré par celui qu’il considère désormais comme un partenaire de confiance, il transfère la totalité du montant en 2023. Mais après ce versement, plus aucune trace, ni maison, ni papiers, ni camions. Le joueur comprend rapidement qu’il a été dupé. Malgré ses multiples tentatives pour récupérer ses biens ou obtenir des explications, Mouhamed Salam Diop reste silencieux et refuse tout remboursement. La DIC finit par intervenir, procédant à l’arrestation du principal suspect, qui devra désormais répondre de ses actes devant la justice.

