Après sa victoire sur Modou Anta, Prince voit en grand désormais. Le phénomène de Pikine Guinaw Rails a ainsi listé les noms de ses potentiels adversaires.

Prince a sans doute passé un cap après sa victoire sur Modou Anta. Le lutteur de Thiès n’a pas résisté au longiligne jeune crack de Pikine qui a ainsi enregistré sa huitième victoire en carrière.

« Je remercie les Pikinois car ils m’ont énormément soutenu dans la préparation de ce combat. Beaucoup disaient que Modou Anta était le favori dans la bagarre mais je lui ai montré que j’ai beaucoup travaillé cet aspect. J’avais préparé deux stratégies pour ce combat et heureusement la première a bien fonctionné » a-t-il commenté sur Gaston Productions.

Sur la suite de sa carrière, Prince dit être prêt pour le Djato de Guédiawaye ou encore un autre phénomène de l’arène à savoir Diop 2 (Yeumbeul).

« Ne me parlez pas de Diop 2 car je suis meilleur que lui. Je n’ai non plus pas pour ambition d’affronter Mor Kang Kang ou je ne sais qui encore. Je suis meilleur que tous ceux-là même s’ils ont plus d’expérience que moi dans l’arène. Il en est de même meme pour Talfa qui a plus de défaites que moi. Qu’on me donne Lac de Guiers 2 car les gens ne veulent pas l’affronter. Je lui demande de me tendre la perche afin qu’on s’affronte avant la fin de la saison (…) À défaut de lui je suis aussi prêt à me frotter à Ada Fass ou Liss Ndiago » a-t-il ajouté.

Wiwsport.com