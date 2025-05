Ce dimanche les trois rencontres au programme se sont soldées par des matchs nuls. Le Jaraaf, Guédiawaye FC et le Casa Sports n’ont donc pas fait la meilleure opération de cette 22e journée.

Le Jaraaf avait l’occasion de prendre un peu d’avance sur son dauphin Gorée. Mais le club de la médina s’est contenté du match nul face à Jamono Fatick (1-1). Malgré ce point pris, le Jaraaf dispose d’une avance de deux points sur le deuxième au classement.

Dans les deux autres matchs du jour, Ajel de Rufisque et Guédiawaye FC ont fait match nul (1-1) alors que le Casa Sports et Oslo FA se sont quittés sur un score nul et vierge.

Résultats

