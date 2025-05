Dans une rencontre âprement disputée face à Kriol Star, perdue après prolongation (95-92), l’ASC Ville de Dakar peut se mordre les doigts. Mais au milieu des regrets, certaines individualités ont su tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Djibril Sakho, l’un des joueurs les moins utilisés du match… mais l’un des plus efficaces sur son court passage.

Avec seulement 7 minutes et 51 secondes de temps de jeu, Sakho a inscrit 6 points et capté 3 rebonds, apportant de l’impact et de la lucidité dans un moment crucial. Une performance discrète mais précieuse, dans un match où chaque possession comptait.

En zone mixte, le joueur n’a pas caché sa frustration, “des regrets, oui, j’en ai. On joue pour gagner.” Mais loin de se laisser abattre, Sakho affiche déjà une mentalité tournée vers la suite. “On va se ressaisir pour les prochains matchs, parce qu’on a encore une chance de se qualifier en gagnant Petro de Luanda et l’US Monastir. Ce sera une occasion à saisir.”

Alors que la Conférence Sahara est plus serrée que jamais — avec les quatre équipes à égalité (2 victoires, 2 défaites) — l’ASCVD devra compter sur toutes ses forces vives. La détermination de Djibril Sakho, malgré un rôle en retrait, pourrait bien faire la différence au moment décisif.

wiwsport.com