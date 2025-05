Le Chili a remporté le premier match du groupe C du Mondial de Beach Soccer face à Tahiti. Au terme d’une rencontre folle, La Roja s’est imposée 7-6 face à la Tiki Tao, adversaire du Sénégal pour la deuxième journée.

Le premier match dans le groupe C de la Coupe du Monde de Beach Soccer a livré son verdict. Au terme d’une combat intense, spectaculaire et à suspense, le Chili a pris le meilleur sur Tahiti (7-6). Un bon résultat pour les Chiliens avant d’affronter l’Espagne dimanche, alors que les Tahitiens feront face au Sénégal le même jour.

En attendant, Espagnols et Sénégalais ont rendez-vous dans l’après-midi (16h30 GMT). Cette rencontre s’annonce déjà capitale entre deux nations prétendantes au titre et qui devraient donc se disputer la première place de ce groupe C.

