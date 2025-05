Pour sa toute première apparition à une Coupe du Monde, la Mauritanie s’est inclinée devant l’Iran (4-5), ce jeudi, à la Paradise Arena de Victoria, aux Seychelles.

Entrée en matière difficile pour la Mauritanie. Qualifiés pour leur première phase finale d’une Coupe du Monde de Beach Soccer grâce à leur magnifique parcours lors de la dernière CAN, les Mourabitounes ont entamé leur aventure aux Seychelles par un revers étriqué face à l’Iran (4-5). Punis en début de rencontre, mes Mauritaniens ont tardivement réagi.

Au début du second tiers-temps, l’Iran menait par 5 à 1 grâce à des buts de Mirshekari, Mohammadpour, Shir et Mokhtari. Cheikh Belkheir a cru sonner la révolte mauritanienne en inscrivant un triplé, ajouté au but de Ahmedou Bilal. Mais ce n’était pas suffisant pour la Mauritanie pour revenir. Et ce sera le Portugal en face, samedi après-midi (16h00 GMT).

wiwsport.com