Pour son premier combat en MMA, Zoss veut frapper un grand coup en s’offrant le scalpe de Mamadou Camara dit Boucher. L’ancien chef de file de l’écurie Door Doorat en a fait le serment ce mercredi lors de leur face à face.

À bout de nerf face à Boucher qui lui a promis l’enfer dans l’octogone, Zoss à répliquer par un avertissement. Même s’il ne disputera que son premier combat en MMA, le frère de Garga Mbossé est convaincu qu’il viendra à bout de Boucher le 17 mai à Abidjan.

« C’est un beau parleur et un comédien. On n’a pas le même niveau en lutte avec frappe et c’est pourquoi notre combat n’avait pas été démarché. Mais depuis 2018 il n’a cessé de me défier mais je vais lui donner une bonne correction en MMA » a fait savoir Zoss.

Wiwsport.com