À la veille de leur entrée en lice dans cette 18ᵉ édition de la CAN U20, les Lionceaux du Sénégal, champions en titre, affûtent leurs armes avant d’affronter la Centrafrique ce vendredi à 15 h. En conférence de presse, le sélectionneur Serigne Saliou Dia a affiché la sérénité tout en restant lucide sur le niveau élevé de leur poule.

« On est très contents d’être là, très contents d’être parmi les meilleures nations africaines. Ce qui est important pour nous, c’est de continuer à prendre du plaisir et surtout de faire progresser ces jeunes« , a déclaré le technicien des Lionceaux. Le Sénégal se retrouve dans le groupe C, qualifié de relevé, avec le Ghana, le Congo et la Centrafrique. Des adversaires aux profils variés, mais tous ambitieux. « C’est une poule très difficile, composée d’équipes en constante évolution. » Le Congo, par exemple, on l’a affronté récemment en match amical, on les connaît bien. Le Ghana, c’est une équipe solide qu’on a rencontrée en demi-finale des Jeux africains il y a un an et demi. »

Quant à la Centrafrique, premier adversaire des Lionceaux, Serigne Saliou Dia se montre prudent malgré le manque d’informations sur cette équipe : « C’est celle que nous connaissons le moins, mais elle est en nette progression. Leur entraîneur propose un football très technique, notamment sur le plan défensif. On s’attend donc à un match compliqué. » Champions d’Afrique en titre, les Lionceaux abordent ce tournoi avec ambition, dans l’objectif clair de conserver leur couronne continentale.

wiwsport.com