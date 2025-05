Pour son entrée en lice dans la CAN U20 2025, le Nigeria a réussi à s’imposer face à la Tunisie (1-0), ce jeudi au stade du 30 juin au Caire. Les Flying Eagles prennent ainsi la tête provisoire du groupe B, en attendant le duel entre le Maroc et le Kenya prévu à 19h.

Le but décisif a été inscrit à la 38e minute par Auwal Ibrahim, qui a profité d’un ballon en retrait pour tromper le portier Zouaghi d’un tir croisé. Avant cela, les deux équipes avaient offert un début de match engagé, avec des occasions de part et d’autre. La Tunisie avait même failli ouvrir le score dès la 7e minute, mais la reprise d’un attaquant était déviée in extremis par la défense nigériane. Le Nigeria a su se montrer plus tranchant dans les duels, à l’image des tentatives dangereuses d’Arierhi, bien stoppées par un Thomas Zouaghi vigilant dans les cages tunisiennes. Juste avant la pause, les Aigles de Carthage ont réclamé un penalty pour une faute sur Khalil Ayari, mais la VAR a confirmé la décision initiale de l’arbitre de ne pas siffler.

En seconde période, la tension est montée d’un cran. Les Tunisiens ont poussé pour revenir au score, mais sans succès. Anis Doubal, entré en cours de jeu, a eu l’égalisation au bout du pied à la 87e minute, mais a buté sur le gardien nigérian Ebenezer Harcourt. Un penalty un temps accordé au Nigeria a également été annulé après consultation de la VAR. Avec cette victoire, le Nigeria prend une option dans le groupe B. La Tunisie, de son côté, est dos au mur et devra absolument réagir contre le Kenya lors de la deuxième journée pour rester en course.

