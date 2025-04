En difficulté dans l’effectif du RC Lens cette saison, Nampalys Mendy devrait quitter les Sang et Or. Le champion d’Afrique arrive au terme de son contrat en juin prochain. Il est notamment courtisé en Arabie Saoudite.

Avec peu de temps de jeu cette saison avec le racing Club de Lens, Nampalys Mendy vit ses dernières semaines sous les couleurs des Sang et Or. En effet, selon plusieurs sources, le champion d’Afrique intéresse le nouveau promu de la Saudi Pro League, le Neom SC de Mbaye Diagne.

Avec son contrat qui se termine le 30 juin prochain, l’ancien de Leicester City semble avoir de la cote en MLS et dans le Golfe à 33 ans. En vue de la prochaine CAN avec les Lions, Nampalys devrait sans doute tenter un nouveau challenge qui lui donnerait plus de temps de jeu et, si possible, un beau pactole. L’avenir du Lion est à suivre dans les prochaines semaines !

