Après leur arrivée en Égypte mardi matin, les Lionceaux du Sénégal n’ont pas tardé à entrer dans le vif du sujet. Quelques heures seulement après avoir posé leurs valises à Suez, les champions d’Afrique en titre ont effectué leur première séance d’entraînement en soirée sur la pelouse du New Suez Stadium.

Dans une belle ambiance, les protégés de Serigne Saliou Dia ont enchaîné les ateliers techniques et physiques sous les yeux attentifs du staff. Sourires, intensité, sérieux… Les automatismes commencent à se remettre en place pour un groupe au grand complet, bien décidé à défendre le titre conquis en 2023.

Cette première prise de contact avec le terrain a aussi permis aux Lionceaux de s’intégrer et de sentir l’atmosphère d’un tournoi continental. Pas de temps à perdre pour autant, le Sénégal entre en lice dès ce vendredi 2 mai face à la Centrafrique U20 (15h00). Deux autres chocs les attendent ensuite dans ce groupe C, face au Ghana (5 mai, 18h00) et à la RD Congo (8 mai, 15h00).

wiwsport.com