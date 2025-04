Edouard Mendy est le Meilleur Gardien de but du mois d’avril de la Saudi Pro League. Le portier des Lions a été performant durant les 4 matchs de son club au cours du mois d’avril. Une distinction que la Ligue saoudienne lui a décerné ce lundi.

Comme quoi, le champion d’Afrique 2021 est toujours parmi les meilleurs gardiens de but du monde. Exilé depuis deux saisons en Arabie Saoudite, l’ancien des Blues réussit peut-être sa meilleure saison dans ce championnat depuis son arrivée dans le Golfe. Une belle distinction malgré la 4e place en championnat, à dix journées de la fin de la saison.

🇸🇳 @edou_mendy_‘s performances over the course of April have earned him the month’s 🧤 Goalkeeper of the Month award🧤 #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/HTIxF9eGA5

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 28, 2025