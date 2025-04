Le défenseur central sénégalais Fallou Fall fait sensation cette saison en Norvège, où ses performances impressionnantes n’ont pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens. Parmi les plus intéressés figure le SV Werder Bremen, à la recherche d’un renfort défensif pour la saison à venir, mais également l’Union Saint-Gilloise, a appris wiwsport.

Prêté par le Stade de Reims à Fredrikstad FK depuis l’été dernier, Fallou Fall a fait forte impression dès sa première saison en Norvège. Formé à l’AFPAC de Rufisque, il a rapidement grimpé les échelons du football européen. Après une saison avec les réserves de Reims en 2022, il a conquis sa place de titulaire à Fredrikstad, où il a aidé l’équipe à remporter la coupe de Norvège.

Cette saison, l’international sénégalais U23 a poursuivi sur sa lancée en étant titulaire indiscutable dans l’axe de la défense du leader de l’Eliteserien, avec un but à son actif lors des cinq premiers matchs. De quoi attirer les regards des recruteurs européens, notamment ceux du SV Werder Bremen. Selon nos informations, les dirigeants du club allemand auraient fait de lui une priorité pour le prochain mercato. L’option d’achat incluse dans son prêt à Fredrikstad, d’environ 500 000 euros, devrait être levée cet été, et le club norvégien espère vendre Fallou Fall pour un montant compris entre trois et quatre millions d’euros. Mais le Werder Bremen n’est pas seul sur le coup. L’Union saint-gilloise, qui fait sensation en Belgique, serait également en compétition pour s’attacher les services du jeune Sénégalais de 21 ans.

wiwsport.com