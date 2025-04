La CAN U20 a débuté ce dimanche en Égypte avec deux premiers matchs au programme. La Zambie et la Sierra Leone se sont neutralisées (0-0), tandis que l’Égypte, pays hôte, a réussi son entrée en battant l’Afrique du Sud (1-0) grâce à un but de Mohamed Abdallah.

Dans un match animé, Mohamed Abdallah, attaquant d’Al Ahly, a offert la victoire à l’Égypte en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 62ᵉ minute, bien servi par son coéquipier Mohamed Raafat. Malgré une possession largement dominée par les Sud-Africains (62 %), les Égyptiens ont su rester solides en défense, portés par un grand Abdelmonem Abdelaziz Aly, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Grâce à ce succès, l’Égypte prend seule la tête du groupe A.

Un peu plus tôt, la compétition avait débuté par un match nul entre la Zambie et la Sierra Leone (0-0) à Suez. Les Chipolopolo Juniors, champions en 2017, ont buté sur une défense sierra-léonaise bien organisée, portée par un excellent Mamadou Jalloh dans les cages. Le gardien du Brøndby IF a multiplié les arrêts pour préserver le point du nul. Après cette première journée, l’Égypte est seule en tête avec trois points, tandis que la Zambie et la Sierra Leone suivent avec un point chacun. L’Afrique du Sud ferme la marche. La Tanzanie, exemptée lors de cette première journée, fera son entrée en lice mercredi face à l’Afrique du Sud.

wiwsport.com